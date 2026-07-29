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बेड़ो के उच्च विद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा कोर्ट ने बरकरार रखा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के बेड़ो प्रखंड में स्थित जनता उच्च विद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली 16 वर्ष पुरानी जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए और विद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने का कोई वैध अधिकार उनके पास नहीं था।

बेड़ो के उच्च विद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा कोर्ट ने बरकरार रखा

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बेड़ो प्रखंड स्थित जनता उच्च विद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली 16 वर्ष पुरानी जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि प्रार्थियों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया, पहले दायर याचिका की जानकारी नहीं दी और विद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने का कोई वैध अधिकार भी उनके पास नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में विद्यालय को अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित करने का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और विधिसम्मत प्रक्रिया के आधार पर लिया गया था, इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

याचिका में वर्ष 2009 की उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत विद्यालय का राजकीयकृत दर्जा समाप्त कर उसे गैर-सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित किया गया था। साथ ही विद्यालय को पुनः राजकीयकृत विद्यालय का दर्जा देने की भी मांग की गई थी। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित तथ्य-जांच समिति ने दस्तावेजों की जांच के बाद पाया था कि जनता उच्च विद्यालय की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन ने की थी। विद्यालय जिस भूमि पर स्थित है, वह भी अभिलेखों में रोमन कैथोलिक मिशन, बिशप ऑफ रांची के नाम दर्ज है। इसी आधार पर सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्यालय मूल रूप से अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित था और वर्ष 1981 के कानून के तहत उसका अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बाद वर्ष 2009 की अधिसूचना जारी की गई थी।

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