दावा सहीं नहीं, नीट परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने नीट-2026 परिणाम को चुनौती देने वाले लक्ष्य कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मूल ओएमआर शीट का अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मार्कशीट सही नहीं थी और उसमें छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने नीट-2026 के परिणाम को चुनौती देने वाले अभ्यर्थी लक्ष्य कुमार की याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने अभ्यर्थी की मूल ओएमआर शीट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। मूल ओएमआर शीट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत मार्कशीट और उसके आधार पर किया गया दावा सही नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई थी।
इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। अदालत ने सहानुभूतिपूर्वक याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि लक्ष्य कुमार ने नीट-2026 परीक्षा दी थी। उनका दावा था कि अपनी ओएमआर शीट के आधार पर किए गए आकलन के अनुसार उन्हें 660 से अधिक अंक मिलने चाहिए थे, जबकि जारी स्कोरकार्ड में उन्हें 116 अंक मिले। इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परिणाम पर सवाल उठाया था।
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