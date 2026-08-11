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71 करोड़ के बैंक कर्ज मामले में अस्पताल संचालक की अपील खारिज

By Harindra Tiwary
हिन्दुस्तान, रांची
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हाईकोर्ट ने संचालक पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया, कर्ज वसूली में अड़ंगा डालने पर हाईकोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने कहा- न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, इंडिय

71 करोड़ के बैंक कर्ज मामले में अस्पताल संचालक की अपील खारिज

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने बैंक का कर्ज चुकाने से बचने और वसूली की कार्रवाई में बार-बार अड़ंगा डालने के मामले में मां ललिता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड देवघर की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि बार-बार मुकदमे दायर कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया और बैंक की करोड़ों रुपये की बकाया राशि की वसूली रोकने की कोशिश की गई। जुर्माने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) में 15 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया है।

बैंक की देनदारी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ताओं पर बैंक की करीब 70.92 करोड़ रुपये की देनदारी थी। वर्ष 2004-05 में उन्होंने इंडियन बैंक से 19.45 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। कर्ज की किस्तें नहीं चुकाने पर बैंक की देनदारी बढ़कर 27.96 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इसके बाद बैंक और अपीलकर्ताओं के बीच 19.37 करोड़ रुपये और विलंब अवधि के ब्याज के भुगतान का समझौता हुआ। यह राशि 11 किस्तों में चुकाई जानी थी, लेकिन अपीलकर्ताओं ने केवल 10 लाख रुपये का भुगतान किया और समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया।

वसूली की कार्रवाई

बैंक ने 10 जुलाई 2025 को सरफेसी कानून के तहत करीब 70.92 करोड़ रुपये की वसूली की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर बैंक की कार्रवाई रोकने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में उनकी एक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दायर एलपीए भी अधिकांश रूप से खारिज हुआ। बाद में समीक्षा याचिका भी वापस ले ली गयी।

नीलामी प्रक्रिया

44.22 करोड़ में नीलाम हुई संपत्ति

अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद बैंक ने सात अप्रैल 2026 को बकाया राशि की वसूली के लिए संपत्तियों की नीलामी की। नीलामी में बैंक को 44.22 करोड़ रुपए मिले। इसके बाद भी अपीलकर्ताओं ने डीआरएटी में आवेदन देकर नीलामी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। डीआरएटी की चेयरपर्सन ने 10 और 21 अप्रैल को बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने डीआरएटी अध्यक्ष के इन आदेशों को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ अस्पताल संचालक और अन्य अपीलकर्ताओं ने खंडपीठ में अपील की थी। खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि डीआरएटी अध्यक्ष के पास इस तरह की अंतरिम राहत देने का अधिकार नहीं था। साथ ही, आदेश बिना पर्याप्त कारण बताए पारित किया गया था।

अदालत का आदेश

बिना रकम जमा किए राहत मांगने पर भी कोर्ट ने जताई नाराजगी

हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने पहले भी नीलामी रोकने के लिए दो करोड़ रुपये जमा करने की बात कही थी, लेकिन बाद में यह राशि जमा नहीं की। अदालत ने कहा कि जब नीलामी से 44.22 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं, तो बिना किसी राशि को सुरक्षित किए या जमा किए नीलामी प्रक्रिया को रोकने की मांग उचित नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने बार-बार मुकदमे दायर कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। इसी कारण एक लाख रुपये की लागत लगाई गयी है। यह राशिilikom एफिल से सबमिट किए जाने चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

झारखंड हाईकोर्ट ने किस मामले में अपील खारिज की?
झारखंड हाईकोर्ट ने मां ललिता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की अपील खारिज की, जो बैंक का कर्ज चुकाने में देरी कर रहा था।
Harindra Tiwary

लेखक के बारे में

Harindra Tiwary

शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।

करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।

लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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