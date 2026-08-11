दो बच्चों की हत्या के मामले में मां की उम्रकैद बरकरार
हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता मां की अपील खारिज की, जमशेदपुर में वर्ष 2013 में हुई थी घटना
रांची, विशेष संवददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में वर्ष 2013 में अपने दो मासूम बेटों की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई शमा परवीन की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने शमा परवीन की ओर से दायर क्रिमिनल अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं। मामला जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 19 मई 2013 की शाम शमा परवीन अपने चार वर्षीय बेटे कासिफ उमर और दो वर्षीय बेटे शरीफ उमर के साथ मंजूर आलम के घर गई थी। रात में उसके वापस नहीं लौटने पर पति ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। अगले दिन सुबह शमा सड़क किनारे बेसुध हालत में मिली। कुछ देर बाद पड़ोसी ने दोनों बच्चों के नाले में पड़े होने की जानकारी दी। दोनों बच्चों के शव कपड़े में लिपटे मिले थे और उनके शरीर पर चोट के निशान थे।
पुलिस जांच
पुलिस जांच में घटनास्थल से खून के निशान, खून से सना कपड़ा और अन्य सामान बरामद किए गए। जांच अधिकारी के अनुसार शमा के कपड़े और घटनास्थल से बरामद साड़ी के पल्लू में समानता थी। पुलिस ने शमा के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर खून लगी ब्लेड और चूड़ियां भी बरामद की थीं। मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और अभियोजन के कई गवाह बाद में अपने बयान से मुकर गए थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दोनों बच्चों की मौत जहर के कारण होने की बात कही थी। शरीफ के शरीर पर गर्दन और दोनों हाथों पर कट के निशान मिले थे, जबकि कासिफ के शरीर पर रासायनिक जलने के निशान पाए गए थे।
शमा परवीन का बचाव
शमा परवीन ने अदालत में हत्या से इनकार किया था। उसका कहना था कि वह बच्चों के साथ मंजूर आलम के घर कर्ज की रकम और गिरवी रखे गहने वापस लेने गई थी। उसके अनुसार मंजूर आलम ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और बच्चों को पेप्सी पिलाने के बाद उनकी हत्या कर दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस सफाई को स्वीकार नहीं किया।
अदालत का निर्णय
खंडपीठ ने कहा कि शमा के मंजूर आलम के घर बच्चों के साथ जाने की बात स्वयं उसके बयान से भी साबित होती है। इसके अलावा उसके कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर खून लगी ब्लेड की बरामदगी, बच्चों को जिस कपड़े में लपेटा गया था उसका उसके पहने कपड़े से मेल खाना और अन्य परिस्थितियां उसके खिलाफ जाती हैं। अदालत ने माना कि इन सभी परिस्थितियों की कड़ी आरोपी की भूमिका की ओर इशारा करती है।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए शमा परवीन की अपील खारिज कर दी। निचली अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी。
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHarindra Tiwary
शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।
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करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
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लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।