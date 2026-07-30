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कांके की सरकारी जमीन की बंदोबस्ती रद्द करने के उपायुक्त का आदेश निरस्त

By Harindra Tiwary
हिन्दुस्तान, रांची
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35 साल से बसे एससी-एसटी परिवारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कहा- सार्वजनिक उद्देश्य हो तो मुआवजे पर विचार करना होगा, मामले की दोबारा सुनवाई

कांके की सरकारी जमीन की बंदोबस्ती रद्द करने के उपायुक्त का आदेश निरस्त

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कांके अंचल में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के गरीब परिवारों को आवंटित सरकारी जमीन की बंदोबस्ती रद्द करने और उन्हें बेदखल करने के जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस जमीन की वास्तव में आवश्यकता है, तो वहां पिछले करीब 35 वर्षों से रह रहे परिवारों को उचित मुआवजा दिए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए रांची के उपायुक्त के पास भेज दिया है।

वर्ष 1990-91 में हुआ था जमीन का आवंटन

मामले के अनुसार वर्ष 1990-91 में रांची के सदर एसडीओ ने राज्य सरकार के तत्कालीन दिशा-निर्देशों के तहत कांके मौजा के आरएस खाता संख्या-246, प्लॉट संख्या-464 स्थित कैसरे-हिंद (सरकारी) भूमि का आवंटन एससी और एसटी वर्ग के गरीब परिवारों के पक्ष में किया था। आवंटन के बाद उनकी जमाबंदी कायम हुई, वे नियमित रूप से सरकार को लगान जमा करते रहे और जमीन पर मकान बनाकर परिवार सहित रहने लगे।

पहले भी पहुंचा था मामला हाईकोर्ट

वर्ष 2001 में रांची के उपायुक्त ने यह कहते हुए बंदोबस्ती रद्द कर दी थी कि एसडीओ के पास कैसरे-हिंद भूमि का आवंटन करने का अधिकार नहीं था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाद में खंडपीठ ने माना कि तत्कालीन सरकारी आदेशों के अनुसार एसडीओ को इस तरह की जमीन आवंटित करने का अधिकार था। इसके बाद मामला पुनर्विचार के लिए उपायुक्त के पास भेज दिया गया।

2014 में फिर रद्द की गई बंदोबस्ती

पुनर्विचार के बाद उपायुक्त ने 24 जनवरी 2014 को यह कहते हुए बंदोबस्ती फिर रद्द कर दी कि लाभुकों ने सलामी (शुल्क) जमा नहीं की और भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक है। इसके बाद 18 फरवरी 2014 को भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) ने 5 मार्च 2014 तक जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। इसी आदेश और नोटिस को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता पिछले लगभग 35 वर्षों से जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं और आज भी उनका कब्जा कायम है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार को किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस भूमि की आवश्यकता है, तब भी वहां रहने वाले परिवारों के मकानों और उनके लंबे समय से चले आ रहे कब्जे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा देने के पहलू पर विचार करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि उपायुक्त ने अपने आदेश में इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया, इसलिए 24 जनवरी 2014 का बंदोबस्ती रद्द करने का आदेश और 18 फरवरी 2014 का बेदखली नोटिस कानून के अनुरूप नहीं है।

दोबारा होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने दोनों आदेशों को रद्द करते हुए मामले को फिर से उपायुक्त के पास भेज दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि उपायुक्त नए सिरे से सुनवाई करें और यह तय करें कि क्या संबंधित भूमि वास्तव में किसी अनिवार्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा हो, तो प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने के पहलू पर भी कानून के अनुसार विचार किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाओं का निष्पादन कर दिया।

सामान्य प्रश्न

झारखंड हाईकोर्ट ने किसको बेदखल करने का आदेश रद्द किया?
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कांके अंचल में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के गरीब परिवारों को बेदखल करने का आदेश रद्द किया।
Harindra Tiwary

लेखक के बारे में

Harindra Tiwary

शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।

करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।

लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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