जीएसटी विवाद से जुड़ी याचिका एलआईसी ने ली वापस
झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को जीएसटी विवाद से जुड़ी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने एलआईसी को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की छूट भी दी। कोर्ट ने कहा कि यदि एलआईसी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करती है, तो अपील की सुनवाई उसके गुण-दोष पर होगी।
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जमशेदपुर को जीएसटी विवाद से जुड़ी अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने एलआईसी को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की छूट भी प्रदान की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एलआईसी को यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एलआईसी की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुशवाहा ने अदालत को बताया कि निगम अब संबंधित आदेश को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देना चाहता है। उन्होंने अनुरोध किया कि याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ यह भी निर्देश दिया जाए कि न्यायाधिकरण अपील को केवल समय-सीमा के आधार पर खारिज न करे, क्योंकि एलआईसी ने पूरे समय सद्भावना के साथ हाईकोर्ट में मामला लंबित रखा था।
दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने एलआईसी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि यदि एलआईसी 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए, अनिवार्य पूर्व-डिपॉजिट जमा कर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करती है, तो न्यायाधिकरण केवल देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं करेगा। ऐसे मामले में अपील की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।
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