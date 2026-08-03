Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जीएसटी विवाद से जुड़ी याचिका एलआईसी ने ली वापस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को जीएसटी विवाद से जुड़ी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने एलआईसी को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की छूट भी दी। कोर्ट ने कहा कि यदि एलआईसी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करती है, तो अपील की सुनवाई उसके गुण-दोष पर होगी।

जीएसटी विवाद से जुड़ी याचिका एलआईसी ने ली वापस

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जमशेदपुर को जीएसटी विवाद से जुड़ी अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने एलआईसी को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की छूट भी प्रदान की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एलआईसी को यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एलआईसी की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुशवाहा ने अदालत को बताया कि निगम अब संबंधित आदेश को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देना चाहता है। उन्होंने अनुरोध किया कि याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ यह भी निर्देश दिया जाए कि न्यायाधिकरण अपील को केवल समय-सीमा के आधार पर खारिज न करे, क्योंकि एलआईसी ने पूरे समय सद्भावना के साथ हाईकोर्ट में मामला लंबित रखा था।

दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने एलआईसी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि यदि एलआईसी 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए, अनिवार्य पूर्व-डिपॉजिट जमा कर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करती है, तो न्यायाधिकरण केवल देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं करेगा। ऐसे मामले में अपील की सुनवाई उसके गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand High Court Lic Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।