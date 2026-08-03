हजारीबाग के अधिवक्ता को धमकी, पुलिस ने दर्ज नहीं की प्राथमिकी
झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता एसोसिएशन ने अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा की जान को खतरे और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत पर डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी है। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच और अधिवक्ता को सुरक्षा देने की मांग की है।
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा के साथ जानलेवा घटना, लगातार मिल रही आपराधिक धमकियों और हजारीबाग के कोर्रा थाना पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने के आरोपों को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने तथा अधिवक्ता और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिवक्ता अच्युत स्वरूप मिश्रा ने वर्ष 2021 में हजारीबाग शहर की यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
एसोसिएशन का दावा है कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कई बार जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां की थीं। इसके बाद से अधिवक्ता को लगातार प्रताड़ित और भयभीत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एसोसिएशन ने डीजीपी से आरोपी प्रयाग प्रसाद महतो के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने, मामले की जांच सीआईडी या किसी अन्य जिले के पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराने, संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध समयबद्ध विभागीय कार्रवाई करने तथा अधिवक्ता, उनकी वृद्ध माता और तीन वर्षीय पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
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