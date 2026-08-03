Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 21 को, 22 से मतगणना

By Harindra Tiwary
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदान 21 अगस्त को होगा, जबकि मतगणना 22 अगस्त से शुरू होगी। अधिवक्ताओं को दिसंबर 2025 तक का बकाया शुल्क 5 अगस्त तक जमा करना होगा। नामांकन पत्र का वितरण 12 से 14 अगस्त तक होगा।

हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 21 को, 22 से मतगणना

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल बज गया है। झारखंड राज्य बार कौंसिल ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए विस्तृत निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार, 21 अगस्त को मतदान होगा। जबकि, 22 अगस्त से मतगणना शुरू होगी और अंतिम परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता बनने के इच्छुक अधिवक्ताओं को दिसंबर 2025 तक का बकाया शुल्क 5 अगस्त तक जमा करना होगा। इसके बाद छह अगस्त को मतदाता सूची बार कौंसिल को भेजी जाएगी। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 10 अगस्त को होगा। इस सूची पर 10 और 11 agosto की शाम 4.30 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 11 अगस्त को शाम 5 बजे प्रकाशित की जाएगी。

नामांकन दाखिल

निर्वाचन समिति के अनुसार, नामांकन पत्रों का वितरण 12 से 14 अगस्त तक दोपहर 3 बजे तक होगा। प्रत्याशी 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) और वैध प्रत्याशियों की सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 18 अगस्त को दोपहर 3.30 बजे निर्धारित की गई है। इसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे अंतिम प्रत्याशी सूची प्रकाशित की जाएगी।

मतदान समय

अधिसूचना के मुताबिक, मतदान 21 अगस्त को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद 22 अगस्त को सुबह 10.30 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो अंतिम परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही हाईकोर्ट परिसर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न पदों के संभावित उम्मीदवारों ने समर्थन जुटाने और चुनावी रणनीति बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है।

सामान्य प्रश्न

मतदान कब होगा?
मतदान 21 अगस्त को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा।
Harindra Tiwary

लेखक के बारे में

Harindra Tiwary

शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।

करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।

लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

और पढ़ें
Jharkhand Election High Court अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।