झारखंड लॉ अफसर नियमावली को चुनौती
झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने 2026 के लॉ अफसर नियमों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एसोसिएट काउंसिल को बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक हटाया गया है। इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया जाएगा।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने झारखंड लॉ अफसर (एंगेजमेंट) नियमावली, 2026 तथा इसके तहत जारी आवेदन आमंत्रण को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में नियमावली को कई आधारों पर चुनौती दी गई है, इसमें यह भी कहा गया है कि पूर्व व्यवस्था के तहत कार्यरत एसोसिएट काउंसिल से बिना किसी स्पष्ट कारण और पर्याप्त औचित्य के अचानक अलग होने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में मंगलवार को चीफ जस्टिस की अदालत में जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया जाएगा।
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