चंदनकियारी में हमले और आगजनी के छह आरोपी हाईकोर्ट से बरी
हत्या के प्रयास में एक की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी, वर्ष 2003 में सात आरोपियों पर हमला और घर में आगजनी का आरोप था, निचली अदालत ने सभी को सजा सुनायी थी
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के चंदनकियारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2003 में हुए हमले और कथित आगजनी के मामले में फैसला सुनाते हुए सात आरोपियों में से छह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं घायल के सिर पर फावड़े से वार करने वाले अनंत मांझी की हत्या के प्रयास (धारा 307 आईपीसी) में दोषसिद्धि और सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अनंत मांझी की जमानत रद्द करते हुए उसे दो माह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर शेष सजा काटने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर ट्रायल कोर्ट को उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है。
मामले का विवरण
18 अगस्त 2003 को पूर्व से लंबित एक मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोपियों ने अश्विनी मांझी के घर को घेर लिया। आरोप था कि आरोपियों ने घर में आग लगा दी और जान बचाकर भाग रहे अश्विनी मांझी को पकड़ लिया। इस दौरान अनंत मांझी ने उनके सिर पर फावड़े से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दंगा, आगजनी और हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया था।
निर्णय के आधार
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए कहा कि आगजनी का आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सका। जांच अधिकारी ने किसी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं किया, यह स्पष्ट नहीं किया कि मकान का कौन-सा हिस्सा जला था और न ही जली हुई घरेलू सामग्री को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन परिस्थितियों में आगजनी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
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लेखक के बारे मेंHarindra Tiwary
शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।
करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।
लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।