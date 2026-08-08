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नौ साल पुराने हत्याकांड में सजायाफ्ता हाईकोर्ट से बरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला में नौ साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे लालू राम को राहत दी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या के आरोप को साबित करने में असफल रहा।

नौ साल पुराने हत्याकांड में सजायाफ्ता हाईकोर्ट से बरी

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला में नौ साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे लालू राम को राहत दी। कोर्ट ने निचली अदालत के अप्रैल 2017 के दोषसिद्धि व सजा के फैसले को रद्द करते हुए संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या के आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि लालू राम किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए। हाईकोर्ट ने यह फैसला लालू द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील पर सुनाया। मामला गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के पीरहा चट्टान गांव का है। जमीन विवाद में हत्या का था आरोप

एफआईआर में देरी पर कोर्ट ने उठाए सवाल

अभियोजन के अनुसार, 23 अगस्त 2014 को रामप्रीत राम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि जमीन विवाद को लेकर उसके चचेरे भाई लालू राम ने घर में सो रहे रामप्रीत पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। मामले में 24 अगस्त 2014 को पालकोट थाना दर्ज की गई। पुलिस ने जांच के बाद लालू राम के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

अदालत ने कहा कि सूचक शिक्षित था

हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने पाया कि घटना 23 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे हुई थी और सूचक फानी कुमार राम को करीब 11.30 बजे इसकी जानकारी मिल गई थी। वह दोपहर करीब 12 बजे घटनास्थल पर भी पहुंच गया था। इसके बावजूद उसी दिन पुलिस को सूचना नहीं दी गई और अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई।

मुख्य गवाह को पेश नहीं किया

अदालत ने कहा कि सूचक शिक्षित था और उसके पास पुलिस को सूचना देने के लिए पर्याप्त समय था। साथ ही, पुलिस थाने की दूरी को लेकर भी उसके बयान और एफआईआर में दर्ज जानकारी में अंतर पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण जरूरी है। इस मामले में अभियोजन ऐसा स्पष्टीकरण देने में विफल रहा।

कुल्हाड़ी की एफएसएल जांच भी नहीं

अदालत ने यह भी पाया कि मृतक की मां जितनी देवी को कथित प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था, लेकिन उसे अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं किया गया। बाद में पुलिस ने उसके मृत्यु प्रमाणपत्र को पेश किया, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु 6 अप्रैल 2016 को हो चुकी थी।

पुलिस ने लालू राम के घर से कथित हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद की थी, लेकिन उसे फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल नहीं भेजा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल हथियार की बरामदगी से हत्या का आरोप साबित नहीं होता। खासकर तब, जब प्रत्यक्षदर्शी की गवाही उपलब्ध नहीं हो और हथियार की वैज्ञानिक जांच भी नहीं कराई गई हो। इन परिस्थितियों और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को देखते हुए अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड हाईकोर्ट ने लालू राम को क्यों बरी किया?
झारखंड हाईकोर्ट ने लालू राम को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया क्योंकि अभियोजन पक्ष हत्या के आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
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