22 साल पुराने दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर दुष्कर्म करने के करीब 22 साल पुराने मामले में आरोपी चुनू मार्डी को बरी कर दिया। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सरायकेला की निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता कि शारीरिक संबंध शादी के झूठे वादे के कारण ही बने थे। मामला 27 जनवरी 2004 का है। पीड़िता दो अन्य महिलाओं के साथ पांडुपानी मेला देखने गई थी।

आरोप था कि लौटने के दौरान आरोपी उसे मिला और शादी का भरोसा देकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर 30 जनवरी 2004 को राजनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा और बाद में शादी का वादा पूरा नहीं कर पाना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं। हर ऐसा मामला जिसमें शादी नहीं हो पाती, उसे शुरुआत से किया गया झूठा वादा मानकर दुष्कर्म का मामला नहीं बनाया जा सकता। लंबे समय तक आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों में यह देखना जरूरी है कि संबंध केवल शादी के वादे के कारण ही बने थे या इसके पीछे अन्य परिस्थितियां भी थीं। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पीड़िता के लिखित बयान और अदालत में दिए गए बयान में अंतर था। अदालत के अनुसार, 27 जनवरी 2004 की कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं था और उपलब्ध परिस्थितियों में केवल पीड़िता की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं था।