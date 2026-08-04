Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एनएचआरसी के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड हाईकोर्ट ने एनएचआरसी के 14 मई 2024 के सर्कुलर के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की। याचिका में कहा गया है कि एनएचआरसी ने 2020 के उस सर्कुलर को गलत तरीके से निरस्त किया, जिसमें हिरासत में मौत और दुष्कर्म के मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य थी।

एनएचआरसी के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 को

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 14 मई 2024 के सर्कुलर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह स्वीकार करते हुए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। याचिका धनबाद के अधिवक्ता मो. मुमताज अंसारी ने दायर की है, जबकि मेंशन अधिवक्ता मो. शादाब अंसारी ने किया। याचिका में कहा गया है कि एनएचआरसी ने 2020 के उस सर्कुलर को गलत तरीके से निरस्त कर दिया, जिसमें हिरासत में मौत, गुमशुदगी और दुष्कर्म के मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बीएनएसएस की धारा 196(2) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच अब भी अनिवार्य है और कार्यपालक दंडाधिकारी की जांच उसका विकल्प नहीं हो सकती।

ये भी पढ़ें:नियमावली को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई 18 को

याचिका में एनएचआरसी को झारखंड हाईकोर्ट के हालिया फैसले के अनुरूप नए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand High Court Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।