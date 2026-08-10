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स्वास्थ्य मंत्री ने आंदोलनरत छात्रों से की भावुक अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने छात्रों से सुरक्षित प्रदर्शन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी आंदोलनकारी को चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आंदोलनरत छात्रों से की भावुक अपील

जामताड़ा। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने आंदोलनकारी छात्रों के नाम एक भावुक एवं संवेदनशील अपील जारी की है। कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों और मांगों के लिए संघर्ष करना उनका अधिकार है, लेकिन अपनी जिंदगी और स्वास्थ्य को खतरे में डालना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं, उनकी मांगों और उनके संघर्ष को गंभीरता से समझ रही है तथा सकारात्मक एवं सम्मानजनक समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने छात्रों से संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया।

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अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों से कहा कि आंदोलन के दौरान यदि किसी छात्र-छात्रा की तबीयत बिगड़ती है या अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य सरकार बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी आंदोलनकारी छात्र-छात्रा को चिकित्सा सुविधा से वंचित न किया जाए। आंदोलनकारी छात्रों के इलाज के नाम पर किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी तथा उपचार से संबंधित आवश्यक खर्च राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। कहा कि आंदोलन स्थल पर भी स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीमों को आवश्यकता के अनुसार तैनात रखा गया है। ताकि आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा सके और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। मंत्री ने कहा कि झारखंड के युवा राज्य का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।

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