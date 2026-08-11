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स्थानांतरण के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों का धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्थानांतरण आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि हालिया स्थानांतरण में विभागीय नियमों का पालन नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 25 अगस्त से बड़ा आंदोलन शुरू होगा।

स्थानांतरण के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों का धरना

रांची, सवांददाता। झारखंड चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मंगलवार को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, झारखंड के नामकुम स्थित कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने स्थानांतरण आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए निदेशक प्रमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 25 अगस्त से व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। धरने को संबोधित करते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि हाल में किए गए स्थानांतरण से कई कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। उनका आरोप है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। संघ ने इसे अव्यावहारिक और कर्मचारी हित के खिलाफ बताया।

इधर, चिकित्सा संघ और महासंघ के राज्य प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्थानांतरण के मुद्दे पर वार्ता के लिए निदेशक प्रमुख से मिलने पहुंचा। संघ के प्रतिनिधियों का आरोप है कि वार्ता के दौरान उन्हें कहा गया कि जो करना है कर लीजिए, स्थानांतरण नहीं रुकेगा। प्रतिनिधियों ने इसे कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति गंभीरता की कमी बतायी।

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