स्थानांतरित लिपिकों के पुराने कार्यों की खुलेगी फाइल, सात बिंदुओं पर होगी जांच

झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में स्थानांतरित लिपिकों के पूर्व पदस्थापन स्थलों पर किए गए कार्यों की जांच करने का निर्णय लिया है। 10 जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जांच की प्रक्रिया स्वास्थ्य निदेशालय के स्तर से निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। स्वास्थ्य विभाग हाल ही में स्थानांतरित किए गए लिपिकों के पूर्व पदस्थापन स्थल पर कार्यरत अवधि के दौरान किए गए कार्यों की अब जांच करेगा। स्वास्थ्य निदेशालय, झारखंड ने इस संबंध में पलामू समेत 10 जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य सेवा के राज्य निदेशक प्रमुख डॉ. सिद्धार्थ सान्याल ने सात बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है । पलामू सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य का निर्देश प्राप्त हुआ है ।

जांच प्रक्रिया निर्देश के आलोक में स्थानांतरित लिपिकों के कार्यकाल का संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से जांच कराना है । स्वास्थ्य निदेशालय के आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित लिपिकों के प्रभाव के इस्तेमाल और उनके कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है । कई मामलों में जनप्रतिनिधियों की ओर से भी लिपिकों का स्थानांतरण करने तथा कार्य अवधि के दौरान किए गए कार्यों की जांच की मांग की जा रही है । इसी के मद्देनजर 28 जुलाई को हुई स्थापना समिति की बैठक में जांच का निर्णय लिया गया है।

आवश्यक जानकारी सिविल सर्जन को भेजे गए पत्र में संबंधित लिपिक के संस्थान में कार्यरत रहने की अवधि, इस दौरान किए गए कार्य और उन कार्यों से संबंधित कार्यालय आदेश की प्रति समेत पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। यदि संबंधित लिपिक ने वित्तीय कार्य किया है तो उस अवधि का ऑडिट प्रतिवेदन भी मांगा गया है।

अन्य निर्देश इसके अलाबे लिपिक के खिलाफ किसी तरह की शिकायत, आरोप, विभागीय जांच, न्यायिक मामला अथवा वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त शिकायत की जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। क्रय से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर उससे संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य भी मांगे गए हैं। लिपिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, विभागीय कारवाई ,कारावास से संबंधित मामला होने पर उसका पूरा विवरण भी देना होगा। आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद समीक्षा की जाएगी।

जिला स्तर पर समिति निर्देश में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लिपिक के खिलाफ जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की जा सकती है। जांच की पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य निदेशालय के स्तर से निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। निदेशालय ने 31 जुलाई को जारी आदेश के माध्यम से संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी है।