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चक्रधरपुर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमन शर्मा का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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झारखंड सरकार ने विभिन्न सिविल सर्जन और चिकित्सा अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिसूचना जारी की है। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉ. अंशुमन शर्मा को उपनिदेशक स्वास्थ्य निदेशालय रांची के पद पर स्थानांतरित किया गया है। उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई।

चक्रधरपुर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमन शर्मा का तबादला

चक्रधरपुर। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के विभिन्न सिविल सर्जन, उपाधीक्षक, चिकित्सा पदाधिकारी एवं गैर-शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर अधिसूचना जारी की है। विभाग की स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर 31 जुलाई को जारी अधिसूचना में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमन शर्मा का भी स्थानांतरण किया गया है। अधिसूचना के अनुसार डॉ. अंशुमन शर्मा को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से स्थानांतरित कर उपनिदेशक स्वास्थ्य निदेशालय रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। वे अगले आदेश तक इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। डॉ. शर्मा के कार्यकाल में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गईं।

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उन्होंने मलेरिया नियंत्रण अभियान, सर्पदंश के उपचार की व्यवस्था, रक्तदान शिविरों के आयोजन तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर लगातार सक्रिय भूमिका निभाई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के नए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है।

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