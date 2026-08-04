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रांची में मंईयां सम्मान योजना की जुलाई किस्त जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 397213 महिलाओं के बैंक खातों में जुलाई की सम्मान राशि का हस्तांतरण किया है। लाभुकों को 2500 रुपये प्रति महिला की दर से कुल 99 करोड़ 30 लाख 32 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया है।

रांची में मंईयां सम्मान योजना की जुलाई किस्त जारी

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की तीन लाख 97 हजार 213 महिलाओं के बैंक खातों में जुलाई की सम्मान राशि हस्तांतरित कर दी गई है। लाभुकों को आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से प्रति महिला 2500 रुपये की दर से कुल 99 करोड़ 30 लाख 32 हजार 500 रुपये का भुगतान किया गया।

लाभार्थियों की संख्या

जिला प्रशासन के अनुसार योजना की राशि जिले के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों के पात्र लाभुकों के खातों में भेजी गई है। सबसे अधिक 31,709 महिलाओं को कांके प्रखंड में योजना का लाभ मिला। इसके अलावा टाउन अर्बन क्षेत्र में 26,267, मांडर में 23,086, सिल्ली में 21,410, बेड़ो में 20,680 तथा रातू में 20,499 लाभुकों के खातों में राशि भेजी गई।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना

रांची डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उन्हें दैनिक जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। इसके लिए आधार आधारित डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में राशि भेजी जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत कितनी महिलाओं को लाभ मिला है?
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 397213 महिलाओं को लाभ मिला है।
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