Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चालू शैक्षणिक सत्र में सामान्य जाति के 1731 विद्यार्थियों की मिलेगी साइकिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
Follow us on Google News
share

पलामू में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 1731 सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना ने 21 प्रखंडों से सूची प्राप्त की है। इसी शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को साइकिल मिलने की उम्मीद है।

चालू शैक्षणिक सत्र में सामान्य जाति के 1731 विद्यार्थियों की मिलेगी साइकिल

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आठवीं कक्षा में अध्यनरत 1731 सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को साइकिल मिलेगी। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान की ओर राज्य परियोजना झारखंड को डिमांड भेजा गया है। चालू शैक्षणिक सत्र में ही छात्र-छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। जबकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2065 सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को साइकिल दी गई थी। समग्र शिक्षा अभियान के एपीओ मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले शैक्षणिक सत्र की साइकिल इस वर्ष बांटी गई है। उन्होंने संभावना जताया कि चालू शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को इसी शैक्षणिक सत्र में साइकिल मिल जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य परियोजना को 21 प्रखंडों से बीइइओ के माध्यम से आई सूचि को राज्य परियोजना को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए डिमांड भेज दिया गया है। चालू शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत सामान्य जाति 869 छात्रा और 862 छात्र को साइकिल मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर प्रखंड में 66 छात्र-छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। इसी प्रकार चैनपुर प्रखंड में 100, छतरपुर प्रखंड में 46, मेदिनीनगर में 31, हैदरनगर में 169, हरिहरगंज में 54, हुसैनाबाद में 180, लेस्लीगंज प्रखंड में 130, मनातू प्रखंड में 48, मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र में 80, नावाबाजार में 56, नौडीहा बाजार में 16, पांडू प्रखंड में 98, पड़वा प्रखंड में 30, पांकी प्रखंड में 172, पाटन प्रखंड में 246, पिपरा प्रखंड में 69, रामगढ़ प्रखंड में एक, सतबरवा प्रखंड में 11, तरहसी प्रखंड में 88 और उंटारी रोड प्रखंड के 40 छात्र-छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। सबसे कम रामगढ़ प्रखंड में एक मात्र छात्रा को साइकिल दिया जाएगा। जबकि सर्वाधिक पाटन प्रखंड के 125 छात्र और 120 छात्र को साइकिल मिलेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Palamu Latest News Palamu News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।