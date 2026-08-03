गांवों की समस्या जानने ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम से जुड़ीं छात्राएं

झारखंड सरकार का ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम ग्रामीण समस्याओं को समझने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों को गांवों में इंटर्नशिप पर भेजता है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की छात्राएं स्थानीय ज्ञान और नवाचारों का अध्ययन कर रही हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और संताली साहित्यकार भोगला सोरेन से भी मिले।

ग्रामीण झारखंड की जमीनी समस्याओं को समझने के लिए झारखंड सरकार की ओर से ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए गांवों में भेजा जा रहा है। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी ग्रामीण समस्याओं और उनके समाधानों पर शोध कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की छात्राएं भी इस ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और पारंपरिक ज्ञान की खोज के लिए विशेष अध्ययन कर रही हैं। मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉ. रंजू कुमारी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की छात्राओं का एक दल क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

छात्राओं का दल छात्राओं के दल में प्रीति कुमारी महतो, डॉली मुर्मू, खुशी कुमारी झींकी और पायल कुमारी शामिल हैं। ये छात्राएं जमशेदपुर (जुगसलाई) प्रखंड के अंतर्गत आने वाली मध्य हलुदबनी पंचायत के विभिन्न गांवों का गहन सर्वेक्षण कर रही हैं।

सर्वेक्षण प्रक्रिया सर्वेक्षण के दौरान छात्राओं ने पाड़ाटोला, नीमटोला, कौटाकुल्ही और डोमन सिंह कॉलोनी सहित कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों की जानकारी जुटाई। इस दौरान उन्हें ऑर्गेनिक खाद के उपयोग से पौधों की कलम तैयार करने, मशरूम की खेती तथा वनस्पति आधारित औषधियां बनाने की पारंपरिक विधियों जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलीं।

अध्ययन यात्रा अध्ययन यात्रा के दौरान छात्राओं की मुलाकात हलुदबनी के डोमन सिंह कॉलोनी निवासी संथाली भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं नाटककार भोगला सोरेन से भी हुई। वर्ष 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भोगला सोरेन के साथ हुई चर्चा ने छात्राओं के अध्ययन अनुभव को और समृद्ध बनाया। सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मध्य हलुदबनी पंचायत के पूर्व मुखिया, मुसियायू, पाड़ाटोला की सेविका तथा स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग मिला।