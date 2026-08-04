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उच्च शिक्षण संस्थानों में आज से चलेगा न्यू वोटर्स जागरुकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड सरकार ने सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची में योग्य युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने इस संबंध में पत्र जारी किया और 5 अगस्त से 4 सितंबर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।

उच्च शिक्षण संस्थानों में आज से चलेगा न्यू वोटर्स जागरुकता अभियान

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालय, बीआईटी सिंदरी, सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों सहित सभी राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को पात्र युवाओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने मंगलवार को उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र जारी किया। विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) अभियान के तहत 5 अगस्त से 4 सितंबर, तक पात्र भारतीय युवाओं के मतदाता पंजीकरण के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है।

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यह अभियान उन युवाओं के लिए है, जो 1 अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे या उससे अधिक आयु के हैं, लेकिन अभी तक मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। निर्देशानुसार, बुधवार की सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग न्यू वोर्टर्स अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले सुबह 10 से 11 बजे तक सभी विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

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