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झारसेवा पोर्टल आईडी के दुरुपयोग का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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- दो वीएलई को 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश... झारसेवा पोर्टल आईडी के दुरुपयोग का आरोप झारसेवा पोर्टल आईडी के दुरुपयोग का आरोप

झारसेवा पोर्टल आईडी के दुरुपयोग का आरोप

झारखंड सरकार के झारसेवा पोर्टल की यूजर आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग के मामले में अंचल कार्यालय की ओर से दो सीएससी संचालकों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

नोटिस की जानकारी

अंचल अधिकारी की ओर से जारी अलग-अलग पत्रों में सुंदरपुर के सीएससी संचालक महेन्द्र पंडित तथा हाथकाठी के वीएलई आसिफ अंसारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 03 अगस्त को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यालय को प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी एवं अंचल निरीक्षक की संयुक्त जांच के क्रम में यह पाया गया कि संबंधित झारसेवा पोर्टल का यूजर आईडी एवं पासवर्ड पूरे हिरणपुर बाजार में अन्य व्यक्तियों, दुकानदारों अथवा साइबर कैफे संचालकों को बांट दिया गया है।

अनुमानित दुष्प्रभाव

अंचल अधिकारी ने इसे झारखंड सरकार के झारसेवा संबंधी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। पत्र में कहा गया है कि आईडी का उपयोग व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचना प्राप्त करने में होता है। इसलिए आईडी से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत कार्य, फर्जीवाड़ा अथवा अवैध प्रमाण-पत्र निर्माण किए जाने की स्थिति में उसकी पूरी जवाबदेही संबंधित वीएलई की होगी।

आवश्यक कार्रवाई

नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधि से कार्यालय की छवि धूमिल होने के साथ-साथ आम नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता भंग होने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। अंचल कार्यालय ने दोनों संचालकों को निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि झारसेवा आईडी तत्काल प्रभाव से रद्द करने हेतु पाकुड़ के संबंधित अधिकारी से अनुशंसा क्यों नहीं की जाए तथा उनके विरुद्ध आईटी एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

झारसेवा पोर्टल के दुरुपयोग के मामले में किसने नोटिस जारी किया?
झारखंड सरकार ने झारसेवा पोर्टल के दुरुपयोग के मामले में अंचल कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया।
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