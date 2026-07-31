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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना का किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना 2024 के तहत जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना का किया स्वागत

चक्रधरपुर। अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर के सचिव एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना 2024 के अंतर्गत जेपीएससी एवं जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा झारखंड राज्य हज समिति के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। बैरम खान ने बताया कि 25 जुलाई 2025 को अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर की ओर से मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं झारखंड राज्य हज समिति को एक मांग-पत्र भेजा गया था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था करना एक दूरदर्शी एवं स्वागतयोग्य कदम है।

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इससे राज्य के अनेक मेधावी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा तथा वे प्रशासनिक एवं अन्य सरकारी सेवाओं में अपनी भागीदारी बढ़ा सकेंगे।

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