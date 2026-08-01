चंदवा में 291 अपात्र लाभुक चिन्हित, नहीं सरेंडर करने पर होगी सख्त कार्रवाई
झारखंड सरकार के खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग ने अपात्र राशन कार्डधारकों के लिए कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 1702 अपात्र लाभुकों से अपील की है कि वे 2 अगस्त तक अपनी राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करें, अन्यथा विभाग कार्रवाई करेगा।
चंदवा, प्रतिनिधि। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर केपीआई (केपीआई) डाटा सत्यापन के बाद अपात्र राशन कार्डधारकों के कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने जिले के सूचीबद्ध 1702 अपात्र राशन कार्डधारकों से 2 अगस्त तक स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कराने की अपील की है। ऐसे सभी लाभुक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना राशन कार्ड निरस्त करा लें। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि तक कार्ड सरेंडर नहीं करने पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा तथा अब तक लिए गए राशन की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
चंदवा प्रखंड के 291 लाभुक सूची में शामिलजिले में जारी 1702 अपात्र लाभुकों की सूची में चंदवा प्रखंड के 291 लाभुकों का नाम शामिल है। बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड निरस्त कराने एवं आवश्यक जानकारी लेने के लिए प्रखंड कार्यालय और प्रज्ञा केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोनू कुमार पंडित ने बताया कि जिन लाभुकों का नाम सूची में शामिल है, वे जिला आपूर्ति कार्यालय अथवा अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देकर अपना राशन कार्ड निरस्त करा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें