27 किसानों के बीच 15 क्विंटल मूंगफली बीज का वितरण

ओरमांझी, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार की बिरसा विस्तार फसल योजना के तहत शनिवार को ओरमांझी में 27 किसानों के बीच 15 क्विंटल मूंगफली (बादाम) बीज का वितरण किया गया। योजना का उद्देश्य राज्य में तिलहन उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। किसानों को सलाह दी गई कि मूंगफली की खेती ऐसी भूमि में करें, जहां पानी का जमाव न हो और मिट्टी बलुई हो। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत दलहन के साथ-साथ तिलहन की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत शंकर कलमली, विष्णु बेड़िया, शिवशंकर महतो, विनोद बेड़िया, सीमा देवी, सावित्री देवी, निर्मल उरांव, जीत लालगंज, रेणु देवी, प्रियंका देवी, पुष्पा कुमारी, जिरवा देवी, सुनीता देवी, विजय महतो, सुखदेव, विद्या, सुलेखा देवी, मनीता देवी, चमरू महतो, सुषमा देवी समेत 27 किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया।