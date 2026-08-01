धरमपुर स्कूल परिसर में छात्रों के बीच साईकिल वितरित
झारखंड सरकार की उन्नति का पहिया योजना के तहत टाटीझरिया प्रखंड में सरकारी स्कूलों के 132 छात्रों को नि:शुल्क साइकिल वितरित की गई। वितरक संतोष मंडल, बीडीओ रेश्मि खुशबु मिंज सहित अन्य अतिथियों ने छात्रों को साईकिलें भेंट कीं। छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे और योजना का लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी जल्द ही दिया जाएगा।
टाटीझरिया, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार की उन्नति का पहिया योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसी के तहत् टाटीझरिया प्रखंड के उत्क्रमित 2 उच्च विद्यालय धरमपुर में शुक्रवार को साईकिल वितरण में मुख्य रूप से प्रमुख संतोष मंडल, बीडीओ रेश्मि खुशबु मिंज, जनसेवक अनिल कुमार, मुखिया कांति देवी, ममता देवी, पूर्व जिप सदस्य रवि कुमार सिंह, एमके पाठक शामिल हुए। जहां तीन स्कूलों के कुल 132 छात्र-छात्राओं के बीच नि:शुल्क साइकिल का वितरण किया गया। इसमें उत्क्रमित प्लस उच्च विद्यालय धर्मपुर से 84, मध्य विद्यालय कोल्हु को 30, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमर से 18 बच्चों को साइकिल मिला।अतिथियों
ने अपने हाथों से विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण किया। साइकिल पाकर सभी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शिक्षक राजकुमार सिन्हा ने बताया कि शेष विद्यार्थियों को भी जल्द ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर प्रधानाध्यापक मनोज राम, मुबारक अली, पारस कुमार डे, सहायक शिक्षक कामेश्वर राम, जितेन्द्र कु. सिंह, कमलजीत कु. सिन्हा, मनीषचंद्र पटेल, नरेंन्द्र कुमार, सोमनाथ कुमार, संतोष कुमार, समेत अन्य शिक्षक, अभिभावक उपस्थित थे।
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