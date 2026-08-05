Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्रा में 69 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड सरकार के कल्याण विभाग ने कर्रा प्रखंड के तीन विद्यालयों में कक्षा 8 के छात्रों को साइकिलें वितरित की। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च विद्यालय में नामांकन कराने में मदद करना है। कुल 69 विद्यार्थियों को साइकिल मिली, जिससे उनकी पढ़ाई में सुधार होगा। कार्यक्रम में अधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया।

कर्रा में 69 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण

कर्रा प्रतिनिधि। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को कर्रा प्रखंड के तीन विद्यालयों में कक्षा आठवीं के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा उपलब्ध कराना तथा ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना है। जानकारी के अनुसार, कई गांवों से उच्च विद्यालय की दूरी लगभग 10 किलोमीटर तक होने के कारण अनेक छात्र-छात्राएं आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं करा पाते हैं। साइकिल मिलने से विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी और उच्च विद्यालयों में नामांकन दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:Pakur News: छात्र-छात्राओं के बीच किया गया साइकिल का वितरण

बुधवार को आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत राजकीय मध्य विद्यालय घुनसूली के 26, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पदमपुर के 24 तथा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहागड़ा के 19 छात्र-छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। कुल 69 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। साइकिल प्राप्त करने के बाद छात्र-छात्राओं ने खुशी जताते हुए कहा कि अब विद्यालय आने-जाने में कम समय लगेगा और पढ़ाई नियमित रूप से कर सकेंगे। कार्यक्रम में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनमोहन साहु, तीनों विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।