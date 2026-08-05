कर्रा में 69 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण
झारखंड सरकार के कल्याण विभाग ने कर्रा प्रखंड के तीन विद्यालयों में कक्षा 8 के छात्रों को साइकिलें वितरित की। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च विद्यालय में नामांकन कराने में मदद करना है। कुल 69 विद्यार्थियों को साइकिल मिली, जिससे उनकी पढ़ाई में सुधार होगा। कार्यक्रम में अधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया।
कर्रा प्रतिनिधि। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से बुधवार को कर्रा प्रखंड के तीन विद्यालयों में कक्षा आठवीं के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा उपलब्ध कराना तथा ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना है। जानकारी के अनुसार, कई गांवों से उच्च विद्यालय की दूरी लगभग 10 किलोमीटर तक होने के कारण अनेक छात्र-छात्राएं आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं करा पाते हैं। साइकिल मिलने से विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी और उच्च विद्यालयों में नामांकन दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
बुधवार को आयोजित साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत राजकीय मध्य विद्यालय घुनसूली के 26, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पदमपुर के 24 तथा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहागड़ा के 19 छात्र-छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। कुल 69 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। साइकिल प्राप्त करने के बाद छात्र-छात्राओं ने खुशी जताते हुए कहा कि अब विद्यालय आने-जाने में कम समय लगेगा और पढ़ाई नियमित रूप से कर सकेंगे। कार्यक्रम में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनमोहन साहु, तीनों विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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