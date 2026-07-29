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किस्को और सेन्हा में स्कूली विद्यार्थियों को मिली साइकिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की उन्नति का पहिया योजना के तहत बुधवार को सेन्हा और किस्को प्रखंड के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मवि

किस्को और सेन्हा में स्कूली विद्यार्थियों को मिली साइकिल

लोहरदगा, हिटी।झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की उन्नति का पहिया योजना के तहत बुधवार को सेन्हा और किस्को प्रखंड के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मवि बगडू जामुन टोली संकुल के पांच विद्यालयों के आठवीं कक्षा में अध्ययनरत 148 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिलें वितरित की गईं।मौके पर सीआरपी दीनबंधु डे ने कहा कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छात्र-छात्राओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध करा रही है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आह्वान किया कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें। मौके पर शिक्षक प्रेम प्रकाश लोहरा, रामेश्वर भगत,जगरनाथ भगत,सूरज राम,विजय भगत,मिथलेश कुमार,अजय भगत,कृष्ण चन्द्र कुमार आदि मौजूद थे।बेसिक

हाई स्कूल, सेन्हा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उत्क्रमित मिडिल स्कूल अलौदी के 53 और उत्क्रमित मिडिल स्कूल भड़गांव के 18 छात्र-छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई।प्रखंड कल्याण अधिकारी अजित कुमार भगत ने कहा कि योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ना और विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में प्रखंड श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलबिनुस बाड़ा, शिक्षक राम कुमार झा, दीपक कुमार पांडेय, राहुल कुमार सहित अन्य शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

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