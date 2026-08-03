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पांच तक बंद रहेगा स्मार्ट पीडीएस पोर्टल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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झारखंड सरकार ने बताया कि 3 से 5 अगस्त तक स्मार्ट पीडीएस पोर्टल डाउन रहेगा। इस दौरान राशन वितरण और ई-केवाईसी अपडेशन का कार्य नहीं हो सकेगा। 6 अगस्त से सेवा सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी अवर सचिव लालो प्रसाद कुशवाहा द्वारा जारी की गई है।

पांच तक बंद रहेगा स्मार्ट पीडीएस पोर्टल

गिरिडीह। झारखंड सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्मार्ट पीडीएस का सर्वर माइग्रेशन किया जाएगा। इसके कारण 3 से 5 अगस्त तक स्मार्ट पीडीएस पोर्टल डाउन रहेगा। इस अवधि में राज्यभर में राशन वितरण और ई-केवाईसी अपडेशन का कार्य नहीं हो सकेगा। 6 अगस्त से स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पूर्व की भांति सामान्य रूप से संचालित होगा। विज्ञप्ति अवर सचिव लालो प्रसाद कुशवाहा द्वारा जारी की गई है।

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