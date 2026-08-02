04 अगस्त से देवघर-बासुकीनाथ के बीच शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा, अब मिनटों में होगा हवाई सफर
झारखंड सरकार 04 अगस्त 2026 से देवघर और बासुकीनाथ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। हेलीकॉप्टर सेवा का किराया 2,850 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक होगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) की पहल पर 04 अगस्त 2026 से देवघर और बासुकीनाथ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के साथ-साथ राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। नागर विमानन विभाग के सौजन्य से झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित यह सेवा व्यावसायिक किराये पर आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। श्रद्धालु न केवल देवघर और बासुकीनाथ धाम के बीच हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकेंगे, बल्कि दोनों तीर्थस्थलों का आकाशीय दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा।
सेवा के सुचारू संचालन के लिए दुमका जिले के बासुकीनाथ हेलीपैड को बेस हेलीपैड के रूप में विकसित किया गया है। हेलीकॉप्टर संचालन की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं श्रद्धालुओं तक इस सुविधा की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गई है।हेलीकॉप्टर सेवा के तहत देवघर तथा बासुकीनाथ के आकाशीय परिदर्शन के लिए 7 से 10 मिनट की उड़ान का किराया 2,850 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं देवघर से त्रिकूट पर्वत के आकाशीय परिदर्शन के लिए 10 से 15 मिनट की उड़ान का किराया 3,750 रुपये होगा। इसके अलावा देवघर से बासुकीनाथ तक एकतरफा हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 4,500 रुपये का किराया तय किया गया है।
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