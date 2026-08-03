Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों ने प्रोन्नति व पदनाम बदलने की मांग तेज करने का लिया निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की बैठक में लंबित मांगों का समाधान शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया, जिसमें परीक्षा प्रणाली समाप्त करने और विभिन्न पदों का नाम बदलने की मांग शामिल है। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार पर सहमति बनी।

चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों ने प्रोन्नति व पदनाम बदलने की मांग तेज करने का लिया निर्णय

बोकारो, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की राज्य कार्यसमिति की ऑनलाइन बैठक रविवार को गूगल मीट के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने की। इसमें बोकारो समेत देवघर, गोड्डा, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पाकुड़, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा व सिमडेगा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने कहा कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में दो सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों ने सीमित प्रतियोगिता की व्यवस्था समाप्त कर वरीयता व योग्यता के आधार पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में एकमुश्त प्रोन्नति देने की मांग की।

ये भी पढ़ें:पदोन्नति सहित अन्य मांगों पर एकजुट हुए कोर्ट कर्मी

साथ ही आदेशपाल, पियून, चपरासी व अनुसेवक का पदनाम बदलकर कार्यालय सहायक करने की मांग उठाई। बैठक में विभिन्न चरणों में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने, मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान मानव शृंखला बनाकर प्रदर्शन करने, मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मांगने व मानसून सत्र से पहले स्थानीय विधायकों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार चलाने पर भी सहमति बनी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Bokaro Latest News Bokaro News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।