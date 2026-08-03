चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों ने प्रोन्नति व पदनाम बदलने की मांग तेज करने का लिया निर्णय
झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की बैठक में लंबित मांगों का समाधान शीघ्र करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया, जिसमें परीक्षा प्रणाली समाप्त करने और विभिन्न पदों का नाम बदलने की मांग शामिल है। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार पर सहमति बनी।
बोकारो, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की राज्य कार्यसमिति की ऑनलाइन बैठक रविवार को गूगल मीट के माध्यम से आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने की। इसमें बोकारो समेत देवघर, गोड्डा, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, पाकुड़, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा व सिमडेगा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रदेश महामंत्री सपन कुमार कर्मकार ने कहा कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में दो सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों ने सीमित प्रतियोगिता की व्यवस्था समाप्त कर वरीयता व योग्यता के आधार पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में एकमुश्त प्रोन्नति देने की मांग की।
साथ ही आदेशपाल, पियून, चपरासी व अनुसेवक का पदनाम बदलकर कार्यालय सहायक करने की मांग उठाई। बैठक में विभिन्न चरणों में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने, मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान मानव शृंखला बनाकर प्रदर्शन करने, मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मांगने व मानसून सत्र से पहले स्थानीय विधायकों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार चलाने पर भी सहमति बनी।
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