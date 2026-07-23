वित्त मंत्री के स्कॉट में तैनात 16 गार्ड के लिए रहेंगे चार वाहन

मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया आदेश, पूर्व से आवंटित तीनों सरकारी वाहन वित्त मंत्री के स्कॉट में बने रहेंगे

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड के वित्त, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास विभाग मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे विवाद के बीच पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय, झारखंड, रांची ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि पूर्व से आवंटित तीनों सरकारी वाहन अगले आदेश तक वित्त मंत्री के स्कॉट (सुरक्षा काफिले) में बने रहेंगे। वित्त मंत्री की सुरक्षा में तैनात 16 गार्ड के लिए अब कुल चार वाहन रहेंगे। यही उनकी मांग थी। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह मुमकिन हुआ है。

मुख्यमंत्रियों का हस्तक्षेप वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार मुख्यमंत्री ने उनकी मांग के अनुरूप सभी गार्ड की सुरक्षा को देखते हुए वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उग्रवादियों और अपराधियों से सैद्धांतिक विरोध के कारण उनकी सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश सीएम सोरेन ने दिया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड की सुरक्षा के लिए एक वाहन बढ़ाने की मांग पुलिस मुख्यालय से की थी। उन्होंने कहा था कि तीन वाहन दिए जाने पर गार्ड की संख्या 12 और 16 गार्ड रखे जाने पर चार वाहन दिए जाने चाहिए।

पुलिस मुख्यालय का आदेश पुलिस मुख्यालय से गुरुवर को जारी आदेश के अनुसार, पूर्व आदेशों के तहत आवंटित वाहन वित्त मंत्री के स्कॉट में अगले आदेश तक बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा जारी किया गया है。

पत्राचार और विवाद के बाद आया आदेश यह आदेश ऐसे समय जारी हुआ है, जब हाल के दिनों में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस संसाधनों के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में कहा था कि अतिरिक्त सुरक्षा वाहन की मांग उनकी व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। मंत्री ने बताया था कि 21 अप्रैल 2026 को अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने के लिए भेजे गए पत्र पर लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा मानकों की समीक्षा, पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए पुलिस संसाधनों की पारदर्शी समीक्षा की मांग उठाई थी।

वाहन विवाद भी बना था चर्चा का विषय इसी दौरान सरकारी वाहन से जुड़े एक पत्र को लेकर विवाद भी सामने आया था। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने बाद में वित्त मंत्री से मुलाकात कर खेद प्रकट किया था और स्वीकार किया था कि संबंधित पत्र सीधे मंत्री को नहीं भेजा जाना चाहिए था। मंत्री ने बताया था कि संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से मंत्री का अपमान करना नहीं था। इसी विवाद और डीजीपी से समय पर जवाब नहीं मिलने से नाराज होकर वित्त मंत्री ने अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था वापस कर दी थी। अब पुलिस मुख्यालय के ताजा आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि वित्त मंत्री के स्कॉट में पहले से आवंटित तीनों वाहन फिलहाल यथावत बने रहेंगे। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।