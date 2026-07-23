जेएफटीआई की स्थापना की तैयारी शुरू

सूचना भवन से शुरू किया जाएगा झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, समीरन दत्ता पहुंचे सूचना भवन, आईपीआरडी के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक, आरंभिक चरण

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना की दिशा में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रांरभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में 22 जुलाई को झारखंड फिल्म एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बीच संपन्न हुए एमओयू के बाद सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के कुलपति समीरन दत्ता अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सूचना भवन का दौरा किया। बैठक के दौरान इंस्टीट्यूट की स्थापना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, साथ ही कोर्स प्रारंभ करने हेतु आवश्यक सुविधाओं का आकलन किया गया। इस अवसर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक शाहिद आलम, राशिद अख्तर, बीरू कुशवाहा, सुनीता धान, अभय कुमार और एसआरएफटीआई के एसोसिएट प्रो. नीलाजन बनर्जी एवं प्रो.इंद्रनील मुखर्जी भी उपस्थित थे。

कोर्स प्रारंभ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक आनंद ने जानकारी दी कि जेएफटीआई के आरंभिक चरण में आवश्यकताओं के अनुरूप शॉर्ट-ड्यूरेशन कोर्सेस शुरू किए जाएंगे, जिनमें अंशकालिक, पूर्ण कालिक एवं सांध्य कक्षाएं की सुविधा उपलब्ध होगी, कोर्स की अवधि एक, दो, तीन या छह महीने की होगी। फिलवक्त सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के तकनीकी सहयोग से विभाग के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए जल्द ही शार्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए जाने का प्रयास है।

टेक्निकल प्रशिक्षण सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलिवीजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के कुलपति समीरन दत्ता ने कहा कि झारखंड फिल्म एंड टेलिवीजन इंस्टीट्यूट (जेएफटीआई) के शुरू होने से झारखंड के युवाओं, विशेषकर मास मीडिया और सिनेमा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा और जेएफटीआई के अंतर्गत साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, स्क्रिप्ट व स्क्रीनप्ले राइटिंग, सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन जैसे सिनेमा के सभी प्रमुख अंगों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।