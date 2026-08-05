कोकरो नहर में पानी छोड़ने को सीएम को सौंपा ज्ञापन
झारखंड राज्य किसान सभा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपकर कोकरो नहर में पानी छोड़ने की मांग की। इस नहर से राहे और सोनाहातू के 8500 एकड़ कृषि क्षेत्र की सिंचाई होती है, लेकिन पानी की कमी के कारण धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है।
राहे, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य किसान सभा के नेतृत्व में राहे प्रखंड स्थित कोकरो नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुफल महतो, राहे अंचल किसान सभा के अध्यक्ष सह राज्य किसान काउंसिल सदस्य जयपाल सिंह मुंडा, सचिव सह राज्य किसान काउंसिल सदस्य भीषंभर महतो, जिला किसान काउंसिल सदस्य शोभाराम महतो तथा जिला संयुक्त सचिव सह मुखिया पांडू राम मुंडा ने सौंपा। सुफल महतो ने कहा कि राहे और सोनाहातू प्रखंड के 8500 एकड़ सिंचाई क्षेत्र वाले कोकरो नहर में विभाग की ओर से पानी नहीं छोड़े जाने के कारण राहे प्रखंड के होटलो, राहे, डोकाद, लोवाहातू, बी, नावाडीह तथा सोनाहातू प्रखंड के जिंतु, सोनाहातू, बारूहातू और तेतला पंचायत के दर्जनों गांवों में धान की रोपनी प्रभावित हो रही है।
उन्होंने कहा कि समय पर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री से शीघ्र कोकरो नहर में पानी छोड़ने की मांग की गई।
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