बेरोजगारी संकट में झारखंड देश में 20वें स्थान पर: विश्वनाथ

जमुआ, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य में रोजगार को लेकर भारी संकट है। इसको लेकर युवाओं में भारी चिंता है। रोजगार का संकट सिर्फ बेरोजगारी दर तक सीमित नहीं है बल्कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार, कम आय, असंगठित क्षेत्र में काम और सीमित अवसर बड़ी चुनौती झारखंड में है। इस संदर्भ में शुक्रवार को ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य महासचिव विश्वनाथ सिंह ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने एक अभियान के तहत झारखंड में बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। बताया कि यह सर्वे अगस्त, सितंबर 2025 में झारखंड के 18 जिलों में किया गया था। इसके लिए 4,678 लोगों को चुना गया था।

जिसकी रिपोर्ट जुलाई 2026 में जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे बेरोजगारी व पढ़ाई कर रहे शिक्षित युवाओं के बीच की गई। जिसमें अधिकतर रोजगार की तलाश में थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रोजगार की स्थिति सूचकांक में झारखंड का स्कोर 0.49 है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रोजगार की स्थिति सूचकांक में झारखंड का स्कोर 0.49 है। जबकि भारत देश के 22 राज्यों में 20 वें पायदान पर है। जहां नियमित रोजगार, उच्च शिक्षित बेरोजगारी अधिक व बड़ी आबादी, रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण से बाहर पाए गए। सर्वे में अधिकांश युवाओं का मानना है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलने की संभावना कम दिख रही है और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।सर्वे के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाता शिक्षित हैं। करीब 31 फीसदी ने 11वीं या 12वीं, 30 फीसदी छठवीं से 10वीं, 19 फीसदी स्नातक और 3 फीसदी स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। इसके बावजूद रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से युवाओं में निराशा बढ़ गई है। तकनीकी प्रशिक्षण नहीं लेने वाले और आर्थिक रूप से पिछड़े जिले के युवाओं में भविष्य को लेकर चिंता अधिक पाई गई है। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 71 फीसदी झारखंड के युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। जबकि 15 फीसदी पढ़ाई, 7-8 फीसदी खेती, 7 फीसदी मजदूरी, .2 फीसदी खुद का काम और 0.8 फीसदी ड्राइविंग का कार्य करते हैं।