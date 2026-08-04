कक्षा 1-5 के शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण 14 तक होगा
झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए 30 घंटे के ऑनलाइन सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण की अवधि 5 से 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके थे। विभागीय सचिव के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।
मंडरो। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के 30 घंटे के ऑनलाइन सतत पेशेवर विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके थे। इसे देखते हुए विभागीय सचिव के निर्देश पर प्रशिक्षण की अवधि 5 अगस्त से 14 अगस्त तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। परिषद ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा अधीक्षकों एवं डायट प्राचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अपने अधीनस्थ शिक्षकों को आवंटित कोहोर्ट के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण हर हाल में पूरा कराना सुनिश्चित करें।
साथ ही संबंधित शिक्षकों को समय पर सूचित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
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