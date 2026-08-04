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शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की अवधि 14 तक बढ़ी

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए 30 घंटे के ऑनलाइन सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण की अवधि 5 से 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह प्रशिक्षण 21 जुलाई तक पूरा होना था, लेकिन लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक इसे पूरा नहीं कर सके थे।

शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की अवधि 14 तक बढ़ी

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने राज्य की कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए चल रहे 30 घंटे के ऑनलाइन सतत पेशेवर विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा दी है। परिषद के उप सचिव संजय कुमार प्रसाद की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब यह प्रशिक्षण 5 से 14 अगस्त तक पूरा किया जा सकेगा। यह प्रशिक्षण 23 अप्रैल से शुरू किया गया था और शिक्षकों को 90 दिनों के भीतर इसे पूरा करना था। हालांकि 21 जुलाई तक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी करीब 18 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके थे।

इस स्थिति की समीक्षा 31 जुलाई को की गई, जिसके बाद विभागीय सचिव के निर्देश पर प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।जेसीईआरटी ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा अधीक्षकों और डायट प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा कराना सुनिश्चित करें।

Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।


विशेषज्ञता
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हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
प्रिंट और डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी

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