शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की अवधि 14 तक बढ़ी
झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए 30 घंटे के ऑनलाइन सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण की अवधि 5 से 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह प्रशिक्षण 21 जुलाई तक पूरा होना था, लेकिन लगभग 18 प्रतिशत शिक्षक इसे पूरा नहीं कर सके थे।
झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने राज्य की कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए चल रहे 30 घंटे के ऑनलाइन सतत पेशेवर विकास (सीपीडी) प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा दी है। परिषद के उप सचिव संजय कुमार प्रसाद की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब यह प्रशिक्षण 5 से 14 अगस्त तक पूरा किया जा सकेगा। यह प्रशिक्षण 23 अप्रैल से शुरू किया गया था और शिक्षकों को 90 दिनों के भीतर इसे पूरा करना था। हालांकि 21 जुलाई तक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी करीब 18 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर सके थे।
इस स्थिति की समीक्षा 31 जुलाई को की गई, जिसके बाद विभागीय सचिव के निर्देश पर प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।जेसीईआरटी ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा अधीक्षकों और डायट प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा कराना सुनिश्चित करें।
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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परिचय एवं अनुभव
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करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
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विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
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