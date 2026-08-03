जमशेदपुर के पांच प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1260 सीटें रिक्त
झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राउंड की काउंसिलिंग पूरी होने के बावजूद 50% से अधिक सीटें खाली हैं। जमशेदपुर के प्राइवेट कॉलेजों में 1260 सीटें रिक्त हैं। बीआईटी सिंदरी और आरवीएस कॉलेज में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। तीसरे राउंड की काउंसिलिंग 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है।
झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राउंड की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद भी आधी से अधिक सीटें अबतक खाली हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स के मुताबिक जमशेदपुर के पांच प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब भी 1260 सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं। सिर्फ कोल्हान ही नहीं, बल्कि सीट मैट्रिक्स के मुताबिक प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित माने-जाने वाले बीआईटी सिंदरी (धनबाद) में भी इंजीनियरिंग की 129 सीटें अबतक खाली हैं। राज्य के अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी रिक्त सीटों का आंकड़ा काफी बड़ा है। आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 450 सीटें खाली हैं।
इसके अलावा बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जमशेदपुर में विभिन्न ब्रांचों की कुल 286 सीटें रिक्त पड़ी हैं। चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी महत्वपूर्ण ब्रांच में अबतक 232 सीटें खाली हैं। वहीं, मेरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गालूडीह में 258 और अलकबीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में 34 सीटें रिक्त हैं। खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अब तीसरे राउंड की काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे अधिक से अधिक सीटें भर जाने की उम्मीद है। इस चरण के तहत विद्यार्थियों को 1 अगस्त से च्वाइस फिलिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद 2 अगस्त को तीसरे राउंड के लिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। सीट आवंटन के बाद 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि प्रवेश प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। तकनीकी शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रबंधन इस तीसरे चरण की काउंसिलिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को दाखिला दिलाने की तैयारी में जुटे हैं।
लेखक के बारे मेंBhado Majhi
शॉर्ट बायो : भादो माझी पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर जनजातीय बहुल इलाक़ों में पत्रकारिता कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
भादो माझी प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर नजर रखते हैं। जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं शैक्षिक पहलुओं के विश्लेषण पर उनका विशिष्ट अनुभव हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर :
भादो माझी ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में दैनिक जागरण अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में दैनिक जागरण में उन्हें लोकल कंटेंट क्रिएटर टीम का नेतृत्व दिया गया। 2015 से 2021 तक दैनिक जागरण में लोकल रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व करने के बाद वह ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट होने के कारण भादो माझी को पत्रकारिता की तकनीकी और फील्ड प्रैक्टिकलिटी की मजबूत समझ है। इसी वजह से उनका राजनीतिक बीट पर कमांड होने के साथ उन्हें जनजातीय समाज में आ रहे परिवर्तन की शोध स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त है। झारखंड के ट्राइबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मीडिया स्टडीज के शोध छात्रों के लिए उन्होंने फ़ील्ड गाइड के रूप में भी अपनी एक्स्पर्टीज़ को साझा किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनकी शोध आधारित स्टोरीज को आज भी रेफरेंस के तौर पर जनजातीय मामलों की रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ट्राइबल स्टडीज एवं योगदान
झारखंड के 32 (अब 33) जनजाति की रूढ़ि परंपरा से लेकर स्वशासन व्यवस्था के बारे में उनकी पकड़ न सिर्फ़ इन जनजातियों के बीच मज़बूत है बल्कि अलग अलग माध्यमों से इन समुदायों की स्थिति और संभावनाओं पर भी इनकी रिपोर्ट सरकार के नीति निर्धारकों तक के लिए इन जनजातियों का मंतव्य प्रस्तुत करती रही है। भादो माझी का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना तो है ही, साथ ही वंचित वर्ग की आवाज बनकर नीति निर्धारकों तक वस्तुस्थिति पहुंचाना और भविष्य की रणनीति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है।
विशेषज्ञता
झारखंड के 32 जनजाति समाज की समझ
रूढ़ि परंपरा पर गहरी पकड़
सुदूर गांवों के अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासियों से सीधा संवाद
झारखंड की सभी जनजाति की भाषा की जानकारी
देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल समाज से आना