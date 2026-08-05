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सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने एएसडीडी सूची पर जतायी चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के. रवि कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस ने मतदाता सूची में अनियमितताओं और बीएलए-2 की उपलब्धता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग बूथों पर ड्राफ्ट सूची की अनुपलब्धता पर चिंता जताई। निर्वाचन आयोग ने इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने एएसडीडी सूची पर जतायी चिंता

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के. रवि कुमार की ओर से सर्वदलीय बैठक की गई। इसमें एसआईआर तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व प्रदेश महासचिव सूर्यकांत शुक्ला और लाल किशोर नाथ शाहदेव ने किया। पार्टी ने मतदाता सूची और संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर कई मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने इस पर शिकायत दर्ज कराई कि पांच अगस्त को जारी होने वाली मतदाता ड्राफ्ट सूची अब तक कई बूथों पर बीएलए-2 को नहीं मिली है। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 185, 186 और 187 का उदाहरण देते हुए बताया गया कि बीएलओ द्वारा एजेंटों को सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कल तक सभी बीएलए-2 को नि:शुल्क ड्राफ्ट सूची मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए। कांग्रेस नेताओं ने एएसडीडी सूची को लेकर भी गहरी चिंता जताई। इस सूची में लगभग 14.50 लाख ऐसे मतदाता शामिल हैं जो अनुपस्थित या अनमैप्ड हैं। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि 15 दिनों के भीतर इन मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। कांग्रेस ने दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी।

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