अनुदान वृद्धि और नियमावली बनाने को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन

झारखंड के वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। विधायक रोशन लाल चौधरी और निर्मल महतो ने मांगों को समर्थन दिया। मोर्चा ने 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 10 वर्षों से बिना अर्हता के कार्यरत अधिकारियों को हटाने की भी अपील की।

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन और महाधरना दिया। आंदोलन को विधायक रोशन लाल चौधरी और विधायक निर्मल महतो ने समर्थन दिया। दोनों विधायकों ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी वाजिब मांगों को न केवल विधानसभा में उठाएंगे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा सचिव और मुख्यमंत्री के समक्ष भी मजबूती से रखेंगे।

प्रदर्शन और मांगें महाधरने को संबोधित करते हुए मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं- रघुनाथ सिंह, अरविंद सिंह और मनीष कुमार ने शिक्षा विभाग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मोर्चा ने सरकार से मांग की कि 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि के संलेख पर अविलंब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाए। साथ ही, कार्मिक विभाग के पत्र के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तुरंत नियमावली बनाकर वेतनमान देने की दिशा में कार्रवाई करे। इसके अतिरिक्त, इंटरमीडिएट कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के लिए अविलंब सेवा शर्त नियमावली गठित करने की भी पुरजोर अपील की गई।

आरोप और विचार प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जैक में विगत 10 वर्षों से वित्त पदाधिकारी, अकादमिक अफसर और विशेष कार्य पदाधिकारी के पदों पर बिना निर्धारित अर्हता के लोग कार्यरत हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना का लाभ अनुदानित स्कूलों और इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी शीघ्र देने की मांग दोहराई गई।

उपस्थित शिक्षक और प्रतिनिधि इस दौरान चंदेश्वर पाठक, डालेश चौधरी, मनोज तिर्की, नरोत्तम सिंह, पशुपति महतो, संजय कुमार, विनय उरांव, प्रेम लता खालको, मेरी सुषमा केरकेट्टा, सीमा कुमारी और पुष्पा प्रतिमा धनवार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व प्रतिनिधि उपस्थित थे।