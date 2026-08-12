राज्यस्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता स्थगित
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने रांची में निर्धारित पांच स्कूली खेल प्रतियोगिता को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसमें वुशू, क्रिकेट, तीरंदाजी और स्टेकिंग शामिल हैं। नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी।
धनबाद। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने रांची में आयोजित होने वाले पांच स्कूली खेल राज्यस्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इनमें वुशू 12 अगस्त, क्रिकेट 14 अगस्त, तीरंदाजी इंडियन राउंड 18 अगस्त, तीरंदाजी रिकव्र एंड कंपाउंड 19 अगस्त व स्टेकिंग 19 अगस्त शामिल हैं। इसे अगले अदेश तक स्थगित किया गया है। इन खेलों की खुली चयन प्रतियोगिता की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें