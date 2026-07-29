बोर्ड के टॉपरों को लैपटॉप और मोबाइल देकर सम्मानित किया जाएगा
झारखंड राज्य के विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे तकनीकी उपकरण दिए जाएंगे। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राज्य के विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रदेश भर के टॉपरों को सम्मानित करने की विशेष तैयारी की जा रही है। इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के तहत विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे उपयोगी तकनीकी उपकरण उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे।झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (जेईपीसी) की ओर से इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काउंसिल ने इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को वितरित करने के लिए लैपटॉप और मोबाइल की खरीद हेतु आधिकारिक टेंडर भी जारी कर दिया है, ताकि समय पर सभी उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें और सम्मान समारोह का आयोजन सुचारू रूप से किया जा सके।
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