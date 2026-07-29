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जिले के 232 विद्यालयों का ऑडिट 4 से 6 अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंकेक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। 4 से 6 अगस्त 2026 तक विभिन्न प्रखंडों के 232 विद्यालयों का अंकेक्षण किया जाएगा। सभी शिक्षकों को निर्धारित तिथि पर लेखा-जोखा एवं आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

जिले के 232 विद्यालयों का ऑडिट 4 से 6 अगस्त तक

मंडरो। झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के वैधानिक अंकेक्षण (ऑडिट) को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।जारी निर्देश के अनुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों के कुल 232 विद्यालयों का अंकेक्षण 4 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक पुलिस लाइन स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय (यूएचएस) परिसर में किया जाएगा। संबंधित सभी प्रभारी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को निर्धारित तिथि पर विद्यालय का लेखा-जोखा, अभिलेख, वाउचर,कैशबुक,पासबुक तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 अगस्त को साहिबगंज,मंडरो एवं बोरियो प्रखंड,5 अगस्त को बरहेट,पतना एवं बरहरवा तथा 6 अगस्त को उधवा,राजमहल एवं तालझारी प्रखंड के विद्यालयों का अंकेक्षण होगा।

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