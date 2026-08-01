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पूरे प्रदेश में श्रेष्ठ बना जमशेदपुर का सीएम स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए बीपीएम सीएम स्कूल को मार्गदर्शक बनाया है। जमशेदपुर के स्कूल की प्राचार्या रंजीता गांधी द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य स्कूलों को सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली अपनाने का ज्ञान मिलेगा। यह पहल राज्य के शिक्षा में सुधार के लिये महत्वपूर्ण है।

पूरे प्रदेश में श्रेष्ठ बना जमशेदपुर का सीएम स्कूल

झारखंड के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत अब उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को अन्य विद्यालयों का मार्गदर्शक बनाया गया है। इस कड़ी में पूरे प्रदेश में श्रेष्ठता की नजीर बन चुके जमशेदपुर के बीपीएम सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को अन्य सरकारी स्कूलों को श्रेष्ठ बनने की राह दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के बाकी स्कूलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस उत्कृष्ट विद्यालय के अनुभव और बेहतर प्रबंधन को साझा किया जाएगा। इसी उद्देश्य के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एजुकेशनल इनिशिएटिव के सहयोग से स्वर्ण प्रमाणित (गोल्ड सर्टिफाइड) विद्यालयों की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली विषय पर विशेष वेबिनार शृंखला का आयोजन किया जा रहा है।

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31 जुलाई की सुबह 10.45 बजे ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण सत्र में जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों, विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को शामिल होने का आह्वान किया गया। इस राज्यस्तरीय वेबिनार के दौरान वर्ष 2025 में अपनी श्रेष्ठता के करण स्वर्ण प्रमाणित हुए जमशेदपुर के जिला सीएम स्कूल की प्राचार्या रंजीता गांधी मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ेंगी। वह सभी सरकारी स्कूलों के साथ अपने विद्यालय की इस सफलता की यात्रा, आने वाली चुनौतियों और उनके सफल समाधान के अनुभव को विस्तार से साझा करेंगी। इस सत्र के माध्यम से प्रतिभागी स्वर्ण-प्रमाणित विद्यालयों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों जैसे कि उनकी दैनिक दिनचर्या, प्रशासनिक प्रणालियों और उन विशिष्ट प्रक्रियाओं के बारे में सीखेंगे जिनके बल पर स्कूल ने यह मुकाम हासिल किया है। इससे सीख लेकर अन्य सरकारी स्कूलों को बेहतर बनने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे बाक़ी स्कूलों में भी व्यवस्थागत सुधार लाया जा सकेगा।

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