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ड्राइवर यूनियन ने दिवंगत चालक के परिजनों को दी आर्थिक सहायता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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गुमला में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन ने दिवंगत सदस्य रोहित उरांव के परिजनों को 30,900 रुपये की आर्थिक सहायता दी। रोहित की सड़क दुर्घटना में मौत 30 अप्रैल 2026 को हुई थी। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि वे हमेशा अपने सदस्यों और उनके परिवारों के साथ खड़े रहते हैं।

ड्राइवर यूनियन ने दिवंगत चालक के परिजनों को दी आर्थिक सहायता

गुमला। ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन गुमला ने अपने दिवंगत सदस्य रोहित उरांव के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। संगठन की ओर से मृतक के पिता राजू उरांव को 30,900 रुपये का चेक सौंपा गया। रोहित उरांव घाघरा प्रखंड के दोदांग गांव का निवासी था। उसकी 30 अप्रैल 2026 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। संगठन ने संवेदना व्यक्त करते हुए सहायता राशि प्रदान की। मौके पर जिला अध्यक्ष बबलू खान ने कहा कि यूनियन अपने प्रत्येक सदस्य और उनके परिवार के साथ हर सुख-दुख में खड़ी रहती है तथा जरूरत पड़ने पर हरसंभव सहयोग करती है। कार्यक्रम में अजय सिंह,मंगल तिर्की,मंटू तिर्की,घनश्याम साहू,बबन सिंह,आजाद अंसारी, मनोज सिंह सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

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