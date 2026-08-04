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ईचागढ़ : हाड़ात में खटिया पर हेल्थ सिस्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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यूं तो सरकार राज्य में विकास की तमाम दावें करती है। परंतु, धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। झारखंड बनने के 25 साल बाद भी ईचागढ़ प्रखंड के हाड़ात

ईचागढ़ : हाड़ात में खटिया पर हेल्थ सिस्टम

चांडिल। यूं तो सरकार राज्य में विकास की तमाम दावे करती है। परंतु, धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। झारखंड बनने के 25 साल बाद भी ईचागढ़ प्रखंड के हाड़ात गांव में कीचड़नुमा सड़क के कारण खटिया पर मरीज को टांग कर उसे करीब आधे किलोमीटर दूर वाहन तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक करीब आधा किलोमीटर तक कच्ची सड़क के बेहद खराब होने के कारण एक मरीज को बीमार होने के बाद उसे खटिया में टांग कर आधा किलोमीटर दूर वाहन तक पहुंचाया गया। कच्ची सड़क के कारण ग्रामीणों को बरसात में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

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