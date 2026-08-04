ईचागढ़ : हाड़ात में खटिया पर हेल्थ सिस्टम

ईचागढ़ : हाड़ात में खटिया पर हेल्थ सिस्टम
यूं तो सरकार राज्य में विकास की तमाम दावें करती है। परंतु, धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। झारखंड बनने के 25 साल बाद भी ईचागढ़ प्रखंड के हाड़ात
चांडिल। यूं तो सरकार राज्य में विकास की तमाम दावे करती है। परंतु, धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। झारखंड बनने के 25 साल बाद भी ईचागढ़ प्रखंड के हाड़ात गांव में कीचड़नुमा सड़क के कारण खटिया पर मरीज को टांग कर उसे करीब आधे किलोमीटर दूर वाहन तक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक करीब आधा किलोमीटर तक कच्ची सड़क के बेहद खराब होने के कारण एक मरीज को बीमार होने के बाद उसे खटिया में टांग कर आधा किलोमीटर दूर वाहन तक पहुंचाया गया। कच्ची सड़क के कारण ग्रामीणों को बरसात में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें