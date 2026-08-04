जेएलकेएम ने 12 सूत्री मांगों को समाहरणाल के समक्ष दिया धरना
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने जेपीएससी और जेएसएससी में कथित घोटाला की जांच सीबीआई से कराने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि सभी सरकारों ने झारखंड को लूटने का काम किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) ने जेपीएससी और जेएसएससी में कथित घोटाला समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। 12 सूत्री मांगों में जेपीएससी और जेएसएससी में कथित घोटाला की जांच सीबीआई से कराने, दोषियों को कड़ी सजा देने, अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय का समाधान करने, झारखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने, सतबरवा प्रखंड के रेवारातु के पत्थर माइंस को अविलंब बंद करने, जिले के सभी प्रखंडों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, पलामू को सूखाग्रस्त घोषित करने, नगर निगम में पूर्व में बने शौचालयों को चालू करने और नए शौचालय निर्माण के लिए प्रस्ताव पर रोक लगाने, सुविधा दिए वैगर फुटपाथी व्यवसायियों से चौधरना नहीं वसूलने, जोरकट टॉल टैक्स जब तक सड़क निर्माण पूरा नहीं हो जाता है, तब तक रोक लगाने, पड़वा प्रखंड के कार्बन फेयर माइंस कार्बन कोल माइंस के मनमानी रवैया पर अविलंब रोक लगाने आदि मांगें शामिल है। धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार मेहता ने की।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना
वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार हो या जेएमएम की सरकार सभी ने झारखंड को लूटने का काम किया है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। राज्य के मुख्यमंत्री युवाओं को बकरी पाल, अंडा बेचने, मुर्गा पालन का नसीहत देते हैं और सरकार नौकरियों को खुले आम बेचते हैं। जेएलकेएम की सरकार बनी तो राज्य के युवाओं को उनका हक और अधिकार दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रभात सिन्हा, विकास कुमार यादव, पिंटू कुशवाहा, सुधांशु पांडेय, आशुतोष तिवारी, निरंजन मेहता, धर्मेन्द्र कुमार, योगेंद्र मंडल, अरूण वर्मा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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