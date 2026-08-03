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जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आज रामगढ़ में जेएलकेएम का शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए रामगढ़ में बैठक की। पार्टी के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो के निर्देश पर 4 अगस्त को शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का संकल्प लिया गया।

जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आज रामगढ़ में जेएलकेएम का शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन

रामगढ़, प्रतिनिधि। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा  ने झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष एवं न्यायोचित जांच की मांग को लेकर जेएलकेएम रामगढ़ जिला की एक बैठक पटेल छात्रावास, रामगढ़ में आयोजित की गई। बताया गया कि राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो के निर्देशानुसार आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से में बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आगामी 4 अगस्त को जिला मुख्यालय रामगढ़ में आयोजित होने वाले एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु अपने-अपने सुझाव साझा किए।

सभी प्रखंड अध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर आंदोलन में शामिल कराने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक मे मुख्य रूप से रवि कुमार महतो, पानेश्वर महतो, राजेंद्र बेदिया, मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो, मुस्लिम अंसारी, मनोरंजन महतो, प्रयाग महतो, भारती कुशवाहा, सीता देवी, लालू महतो, संजय महतो, त्रिभुवन महतो, एमडी नौशाद, रवि ठाकुर, नरेंद्र कुमार, राजू बेदिया, अबू शम्मा, तुलेश्वर महतो आदि लोग उपस्थित थे ।

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