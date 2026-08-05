जेएलकेएम ने उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। इसमें भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच, युवा भविष्य की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का समाधान, सूखाग्रस्त घोषणा, और अन्य मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
मेदिनीनगर। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमंडलीय प्रवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपकर भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने व दोषी अधिकारियों पर कठोर कारवाई करने की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने मेधावी अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय का समाधान, झारखंड के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने, सतबरवा प्रखंड अंतर्गत रेवारातु में पत्थर माइंस को अविलंब बंद करने, पलामू जिले के सभी प्रखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार को अभिलंब समाप्त करने, पलामू जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, मेदिनीनगर में शौचालय से संबधित गड़बड़ी को दूर करने, बिना सुविधा दिए फुटपाथी व्यापारियों से चौघराना नहीं वसूलने, जोरकट के टोल को तत्काल बंद करने, निजी कोल माइंस की मनमानी रोकने आदि की मांग की है।
प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय उपाध्यक्ष आयशा सिंह, प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रभात सिन्हा, जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता, जिला सचिव विकास यादव, जिला उपाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा, सचिन शर्मा, सुधांशु पांडेय, निरंजन मेहता आदि शामिल थे।
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