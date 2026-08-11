परिसीमन में एसटी-एससी सीटें भी 50 प्रतिशत बढ़ें : बंधु तिर्की

झारखंड में परिसीमन को लेकर आदिवासी और दलित प्रतिनिधित्व का मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस में आ गया है। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने उचित एसटी-एससी सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती विधानसभा सीटों के अनुपात में आरक्षित सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। इसे सामाजिक न्याय और राजनीतिक अस्तित्व से जोड़ा गया है।

खूंटी, संवाददाता। झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी और दलित प्रतिनिधित्व का मुद्दा फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने मंगलवार को खूंटी परिसदन में पत्रकार वार्ता कर परिसीमन में एसटी-एससी आरक्षित सीटों के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। बंधु तिर्की ने कहा कि यदि विधानसभा की कुल सीटों में मौजूदा संख्या के आधार पर 50 प्रतिशत वृद्धि की जाती है और एसटी-एससी सीटों का निर्धारण केवल जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाता है, तो आदिवासी और दलित समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सीटों में जितने प्रतिशत वृद्धि हो, उसी अनुपात में एसटी-एससी की आरक्षित सीटें भी बढ़ाई जानी चाहिए。

आदिवासी समाज का संघर्ष उन्होंने कहा कि झारखंड पांचवीं अनुसूची वाला राज्य है। विकास परियोजनाओं, खनन, उद्योग, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और विद्युत परियोजनाओं के लिए आदिवासी समाज ने बड़ी संख्या में जमीन दी है। इसके कारण विस्थापन और पलायन का दंश भी झेला है। ऐसे में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होना सामाजिक न्याय और संवैधानिक भावना के विपरीत होगा। परिसीमन का मुद्दा केवल सीट बचाने का नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है।

महारैली की तैयारी तिर्की ने कहा कि 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान महारैली में परिसीमन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि परिसीमन के संभावित ड्राफ्ट को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं से राय ली जा रही है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही परिसीमन संबंधी विधेयक में आवश्यक संवैधानिक संशोधन की मांग की जाएगी।

आदिवासी कांग्रेस का बयान ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर शशि पन्ना ने कहा कि जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीट तय करने से आदिवासी प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। उन्होंने भी एसटी-एससी आरक्षित सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि की मांग की। प्रेस वार्ता से पूर्व बंधु तिर्की ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आदिवासी समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर परिसीमन और महारैली की तैयारियों पर विचार-विमर्श किया।